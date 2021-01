Grottammare piange don Pietro Rossi, storico parroco della chiesa di San Martino

GROTTAMMARE – Lutto nella parrocchia Madonna della Speranza a Grottammare. E’ morto a 96 anni don Pietro Rossi, parroco emerito della chiesa. Nato ad Acquaviva Picena l’8 marzo 1924 e ordinato presbitero il 27 giugno 1948, dopo essere stato vicario parrocchiale alla “Santissima Annunziata” in Porto d’Ascoli e parroco a “San Michele” in Ripatransone è stato il primo parroco a “San Martino” in Grottammare dal 1972 al 1999.

Le esequie saranno celebrate lunedì 4 gennaio nella chiesa Madonna della Speranza, alle ore 15.