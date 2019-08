GROTTAMMARE – Per evitare un’auto ha perso il controllo dello scooter ed è caduto in terra. E’ accaduto ad un uomo di sessantadue anni in via Marche a Grottammare nel pomeriggio di oggi. L’uomo ha riportato danni ad una gamba e alla spalla. E’ stato medicato dal personale sanitario arrivato a bordo dell’ambulanza.