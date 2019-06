GROTTAMMARE – Ancora una operazione contro il commercio abusivo dei vigili urbani lungo la spiaggia di Grottammare. Gli agenti, che hanno operato sia in divisa che in borghese, hanno effettuato un sequestro di circa venti scarpe, non contraffatte.

Il venditore si è dato alla fuga alla vista delle divise lasciando la merce sul posto.