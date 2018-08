Ubriachi fradici vanno in spiaggia e stramazzano a terra. Li soccorrono le ambulanze

GROTTAMMARE – Potrebbe esserci una congestione alla base di quanto accaduto, intorno alle 18:20, in uno stabilimento balneare del lungomare di Grottammare. Due ragazzi hanno infatti accusato un malore mentre erano in acqua, sono stati soccorsi dai bagnanti e dai bagnini in servizio, vale a dire Francesco Buttafoco e Leonardo Di Lorenzo, e sono stati raggiunti, poco dopo, dal personale della Misericordia di Grottammare e della Croce Verde di San Benedetto inviati dal 118.

I sanitari arrivati a bordo dei due mezzi di emergenza li hanno subito messi in posizione di sicurezza effettuando tutte le manovre necessarie per rianimarlo. Hanno misurato i loro parametri vitali predisponendo il trasporto all’ospedale di San Benedetto.

I due giovani erano stati a pranzo nei pressi dello stabilimento balneare teatro dell’accaduto ed erano talmente ubriachi che il malore accusato era probabilmente correlato all’alcol. La capitaneria di porto che ha coordinato le operazioni di soccorso.