Grottammare, malore durante la corsa sul lungomare. Un passante gli pratica il massaggio cardiaco

GROTTAMMARE – Paura per un runner che, poco dopo le 7 di questa mattina, è stato soccorso da un passante prima e dal personale sanitario del 118 poi. L’uomo stava correndo sul lungomare quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. La scena è stata vista da un passante che ha dato l’allarme chiamando il 118 e iniziato a praticare il massaggio cardiaco all’uomo che era in pieno collasso.

Mentre dall’ospedale stava arrivando l’ambulanza chiamata per l’intervento, un altro mezzo del 118 stava transitando di rientro dal servizio notturno. I sanitari, resisi conto di quanto stava accadendo, si sono subito fermati ed hanno utilizzato il defibrillatore che, dopo il massaggio cardiaco effettuato dal passante, ha consentito di guadagnare tempo. All’arrivo dell’ambulanza partita dall’ospedale l’uomo è stato intubata, gli è stata somministrata dell’adrenalina e trasportato in ospedale. E’ in gravi condizioni.