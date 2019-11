Grottammare, l’auto schizza via, fa un testacoda e si schianta. Paura al semaforo di via Marche

GROTTAMMARE – L’auto è letteralmente schizzata via distruggendo la fiancata contro i pali della segnaletica. E’ successo questa mattina a Grottammare, all’altezza dell’intersezione tra la Statale 16 e via Marche. Un uomo alla guida di un’Alfa Giulia ha infatti perso il controllo dell’auto appena ripartita al semaforo.

Il conducente si era infatti fermato all’impianto semaforico pedonale attivato da alcune persone che dovevano attraversare. Quando è scattato il verde l’automobilista è ripartito. Quando ha premuto l’acceleratore l’auto è letteralmente schizzata via girando su se stessa e finendo sull’altra corsia. La fiancata sinistra è stata praticamente distrutta nell’impatto con i pali della segnaletica presenti a bordo strada. Nessuna conseguenza rilevante, per fortuna, per l’uomo che era alla guida del veicolo.