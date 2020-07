Grottammare, ladri acrobati si arrampicano fino al quinto piano e rubano mentre i residenti dormono

GROTTAMMARE – Ladri acrobati in azione a Grottammare. Ha dell’incredibile il colpo messo a segno sul lungomare della Repubblica, in una palazzina che si trova sul versante occidentale della strada. Nel cuore della notte dei ladri sono riusciti ad arrampicarsi fino al quinto piano della struttura, risalendo il tubo della grondaia che si trova sul lato della casa che non si affaccia sulla strada principale ma si trova a ridosso della linea ferroviaria, in un punto poco illuminato. Sono entrati da una finestra ed hanno operato mentre, in una parte dell’appartamento, c’erano i residenti che dormivano. In pochi minuti hanno rubato alcuni oggetti di valore e poi se ne sono andati. Il tutto senza svegliare i padroni di casa che soltanto in al risveglio si sono accorti di quanto era accaduto.