GROTTAMMARE – E’ di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto, poco dopo le 10 e 30, lungo la Statale 16 a Grottammare. E’ accaduto all’altezza della rotatoria che si trova a Nord del ponte sul Tesino ed ha visto coinvolte, per cause al vaglio dei carabinieri, un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stata la persona che era in sella al ciclomotore che è stata soccorsa dall’ambulanza e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto.