Grottammare, incidente sulla Valtesino. Diciassettenne trasportato in ospedale

GROTTAMMARE – Un ragazzo di diciassette anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno alle 11 e 30 in territorio di Grottammare, nell’area della Valtesino. Il giovane era in sella al suo scooter quando, in un tratto in discesa, ha perso il controllo del ciclomotore ed è caduto. E’ stato soccorso da un automobilista alla guida di un furgoncino che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza partita dall’ospedale di San Benedetto. I carabinieri sono al lavoro sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente.