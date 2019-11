Grottammare, incidente in via Bruni. Scooterista soccorso dall’ambulanza

GROTTAMMARE – Brutto incidente in via Bruni, alle spalle dell’Istituto per Geometri di Grottammare dove uno scooterista, in seguito allo scontro con un’auto, è finito in terra ed è stato soccorso dal 118. Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 17 nel tratto di via Bruni che si trova a Nord dell’intersezione con via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno fornito il primo supporto alle persone coinvolte nel sinistro.