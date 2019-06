Grottammare, grave un ciclista sul lungomare. Traffico bloccato. Soccorso dell’eliambulanza

GROTTAMMARE – E’ un ciclista di 70 anni l’uomo gravemente ferito sul lungomare di Grottammare. L’uomo è stato investito da un furgoncino all’intersezione con via Marche. Nell’urto il ciclista, un uomo di settanta anni, ha sfondato il parabrezza del mezzo condotto da un uomo.

Sul posto è stato chiamato l’elicottero, atterrato in via Marche, che non ha però potuto trasportare il ferito al Torrette dal momento che è stato impossibile stabilizzarlo. Per questo motivo è stato portato in ospedale a San Benedetto. L’episodio ha reato difficoltà al traffico con gli agenti della polizia locale costretti a chiudere, temporaneamente, la corsia diretta a Sud.