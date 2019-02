GROTTAMMARE – Acqua marrone dai rubinetti. La segnalazione arriva da diversi residenti dell’area di via Cilea a Grottammare dove è in corso un fenomeno – segnalato alla Ciip – dalle cause attualmente non conosciute. Dai rubinetti di bagni e cucine sta uscendo acqua marrone.

Il liquido è particolarmente scuro ai piani alti delle case mentre più si va verso il basso più la colorazione è chiara. Come detto sono già state effettuate le segnalazioni alla Ciip.