Grottammare, con il monopattino contro un muro. Il 118 soccorre un ventottenne

GROTTAMMARE – Ancora un incidente con il monopattino, è accaduto intorno alle 19 e 30 in via Piane di Tesino. Protagonista un ventottenne che stava procedendo sul piccolo mezzo elettrico che è finito contro un muro ferendosi ad un arto inferiore. Il giovane ha riferito ai suoi soccorritori di aver perso il controllo per evitare un’auto che proveniva in senso opposto. Il giovane è stato raggiunto dall’ambulanza partita dalla postazione Potes dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto e dai carabinieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.