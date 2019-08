GROTTAMMARE – Paura nel pomeriggio di oggi per una donna che è inciampata mentre si trovava in zona Ascolani, all’altezza del Globo sulla Statale 16. La caduta ha provocato l’urto del capo della malcapitata contro l’asfalto ed ha quindi reso necessario l’intervento dell’ambulanza.

E’ stata medicata sul posto e trasportata in ospedale per ricevere ulteriori medicazioni e per essere sottoposta a tutti i controlli del caso.