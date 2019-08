Grottammare, bimba di due anni finisce al Pronto soccorso. E’ caduta riportando lesioni al volto

GROTTAMMARE – Paura nel pomeriggio per una bambina di due anni in vacanza con la sua famiglia in una struttura ricettiva di Grottammare. La bimba, originaria di Firenze, stava giocando quando è inciampata e caduta a terra, procurandosi una vistosa ferita sul volto che ha subito messo in allarme i familiari tanto da decidere di allertare il 118.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di postazione al Kursaal e la medicalizzata dell’ospedale, che dopo aver medicato e valutato la bambina, ne ha predisposto il trasporto al pronto soccorso di San Benedetto del Tronto, dove le sono stati praticati diversi punti di sutura.