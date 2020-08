Grottammare, arresto tra le bancarelle del mercato. Il trentenne aveva anche violato gli obblighi del Tribunale

GROTTAMMARE – Emergono nuovi sviluppo sull’arresto eseguito giovedì mattina tra le bancarelle del mercato grottammarese. L’arresto è stato eseguito in seguito ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Fermo su richiesta della locale Procura che ha concordato con le risultanze rapportate dall’Arma, un trentenne del posto, conosciuto alle forze dell’ordine, già sottoposto al divieto di allontanamento dalla propria abitazione a seguito di un arresto per atti persecutori ai danni di una famiglia del posto, operato sempre dai Carabinieri della Stazione di Grottammare nello scorso mese di giugno. I militari hanno accertato che, nell’ultimo periodo, l’uomo si allontanava spesso dall’abitazione, ponendo in essere ulteriori atti persecutori ai danni di alcuni conoscenti. Durante le fasi dell’arresto il trentenne che ora si trova rinchiuso nel carcere di Fermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha opposto viva resistenza ai Carabinieri che lo hanno trovato anche in possesso di un coltello di genere proibito, per cui è stato denunciato.