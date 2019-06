Grottammare, ancora uno scontro all’incrocio. Ventottenne in ospedale con ferite a braccia e gambe

GROTTAMMARE – Un ragazzo di ventotto anni è finito in ospedale con ferite ad un braccio e vari dolori alle gambe in seguito all’ennesimo incidente avvenuto lungo la Statale 16. Il ragazzo era in sella ad uno scooter che, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, è finito contro un fuoristrada.

Dopo l’urto, sulla cui ricostruzione sono al lavoro i carabinieri, il ventottenne è scivolato per qualche metro sull’asfalto procurandosi le lesioni per le quali è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto.