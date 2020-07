Grottammare, a piedi sui binari della ferrovia. Lo salva la polizia ferroviaria

GROTTAMMARE * Sono stati gli agenti della polizia ferroviaria a fermarlo e a convincerlo ad allontanarsi dalla ferrovia. E’ accaduto a Grottammare dove un uomo è prima entrato alla stazione ferroviaria poi, come se nulla fosse, è sceso dalla banchina ed ha iniziato a camminare sui binari. Se ne sono accorti alcuni agenti della Polfer di San Benedetto che si trovavano alla stazione di Grottammare per alcuni servizi. Hanno raggiunto l’uomo, residente sul territorio, e lo hanno convinto ad allontanarsi dalla ferrovia. Una volta con loro l’uomo si è sfogato affermando di essere esasperato da tutta una serie di situazioni e di aver per questo motivo pensato di farla finita. Alla fine è stata trasportato, con un’ambulnza, all’ospedale Madonna del Soccorso.