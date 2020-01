Grave incidente mentre andava a scuola, il diciassettenne è in coma farmacologico

ASCOLI PICENO – E’ all’ospedale Torrette di Ancona, in coma farmacologico, il ragazzo di diciassette anni che, giovedì mattina, è rimasto gravemente ferito in un incidente con la sua moto mentre stava andando a scuola. Lo schianto era avvenuto nel quartiere di Monticelli, poco prima delle otto del mattino e lo ha visto scontrarsi con una Fiat Panda.

Il giovane, che era in sella ad una Ktm, era stato soccorso dall’elicottero che lo aveva portato fino all’ospedale regionale anconetano. Stando ale prime ricostruzioni non si sarebbe accorto della Panda che stava attraversando la carreggiata in quanto la sua visuale era coperta da un’auto che si era fermata per farla passare.