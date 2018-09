Gli amici di Micaela Liguori ricordano l’anniversario della scomparsa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’attuale vice presidente della Croce Verde Idalia Marzetti, insieme a tutti i volontari e i dipendenti che l’hanno conosciuta, ricordano oggi la scomparsa della volontaria della Croce Verde Micaela Liguori, morta nove anni fa, il 18 settembre 2009, in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo l’A14.

«18/09/2009 è nata una stella. Oggi è nata una stella, la stella più bella e splendente… la più vicina all’Onnipotente!!!! Nei momenti bui e pieni di sgomento, basta pensare a Lei che sta su nel firmamento su su su! In alto nel cielo, lasciando noi quaggiù… con nel cuore un gelo… un gelo che ripensando al suo sorriso piano piano si scioglie… in tantissime piccole gocce che il suo ricordo raccoglie, sono lacrime mistiche, di gioia e dolore: Quella stella sei tu Micaela e… porta il tuo nome. Ciao cara insostituibile amica mia. Con affetto».

Sabato 15 settembre ‘Le ali della vita Onlus’ in collaborazione con la ‘Croce Verde Sbt’ e ‘Gli amici di Micaela’ hanno svolto l’evento ‘Tutti insieme possiamo camminare, volare, aiutare’ e per l’occasione è stata fatta la marcia podistica per far capire l’importanza del camminare, perché camminando si aiutano a combattere alcuni sintomi del Parkinson e non solo. La giornata dedicata a Micaela è terminata con una cena allo chalet ‘Conchiglia’ e il tradizionale lancio delle lantene.