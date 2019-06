GIULIANOVA – Da questo pomeriggio sono in corso le ricerche di un ragazzo di quattordicenne dispero in mare. Il ragazzo, che è di origini marocchine e che si trova in Italia per alcuni controlli medici, stava facendo il bagno con un amico con un materassino quando la corrente li avrebbe fatti finire in acqua.

L’amico che era con lui è stato tratto in salvo mentre del quattoridicenne si sono perse le tracce, A cercarlo sono sommozzatori, militari della capitaneria di porto e carabinieri.