Giornata mondiale del prematuro, la statua del Pescatore si tinge di viola

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto del Tronto aderisce alla ‘Giornata Mondiale della Prematurità’ illuminando la statua del pescatore di viola dal 15 al 17 novembre.

Questo è stato possibile grazie all’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni, che ha subito accolto la richiesta fatta dalla dottoressa Fiorella De Angelis, pediatra del ‘Madonna del Soccorso’, e da una cittadina che ha vissuto il dolore di un figlio prematuro, esperienza che ha toccato anche l’assessore Carboni in prima persona.

“Il 17 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità – spiega l’assessore Emanuela Carboni –. Noi come amministrazione ne riconosciamo l’importanza e aderiamo illuminando di viola la statua del Pescatore, come ci è stato richiesto dalla dottoressa di pediatria dell’Ospedale Madonna del Soccorso, Fiorella De Angelis, e da una cittadina che ha vissuto questa esperienza.

La nascita prematura di un bambino è una situazione in cui si vengono a trovare anche tante famiglie, non solo madri, ma anche papà, fratelli e sorelle, e conoscendo il valore di questa giornata non potevamo non aderire. La prematurità è un tema molto importante, un nato prematuro ha bisogno di attenzioni diverse da quelle dei bambini nati a termine, sia a livello emotivo che pratico, è soggetto a problematiche che devono essere seguite prima in ospedale e in seguito anche dalle famiglie, perché la nascita prematura spesso comporta problemi al bambino che deve affrontare maggiori controlli e anche terapie, con tutto ciò che a livello emotivo questo comporta. Noi come amministrazione vogliamo dare supporto a quelle famiglie che hanno vissuto o si ritroveranno a vivere questa esperienza, e ringrazio chi ha istituito questa Giornata. Io ho vissuto in prima persona questa situazione”.