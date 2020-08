Furto di attrezzature dal furgone di Vera Tv, bottino da diecimila euro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ladri in azione nel piazzale di via Pasubio 36, a San Benedetto del Tronto, dinanzi al Centro Rubino. Malviventi, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno portato via attrezzatura dal furgone di Vera Tv che era stato posteggiato dinanzi al negozio “Scarpe Diem”. Sotto la sede della nostra emittente che, dallo scorso febbraio, si era trasferita in questa ampia struttura.

I malviventi sono stati immortalati dalle telecamere puntate sulla strada e potrebbero avere le ore contate. Anzi i minuti contati grazie all’attività portata avanti dai carabinieri della stazione di Porto d’Ascoli.

I ladri hanno portato via una borsa imbottita, di colore “bluette”, con la scritta “Broadcast Center”, due telecamere Panasonic 160, un radiomicrofono Sennheiser con ricevitore e un dispositivo (in gergo zainetto) per la trasmissione in diretta del segnale. A causa di questo furto la nostra emittente non potrà trasmettere la quotidiana trasmissione “Vera Mattina” dalla spiaggia dello chalet “La Croisette”. Manuela Cermignani e i suoi ospiti si ritroveranno negli studi di via Pasubio 36.

Questo il nostro appello: “Se avete visto qualcuno aggirarsi in maniera sospetta attorno al centro Rubino nella notte tra l’11 ed il 12 agosto (o anche nel pomeriggio dell’11), fatecelo sapere. Se trovate qualcosa nei pressi di un cassonetto dell’immondizia o in un luogo isolato, contattateci (0735-480915 oppure [email protected] o su Facebook). “Se qualcuno – fanno sapere dall’emittente – prova a vendervi telecamere come quelle che vedete in foto, segnalatecelo. Specie se lo fa senza mostrare garanzie e fatture di acquisto. Se prova a “piazzare” un microfono senza fili di dubbia provenienza, ditecelo! Ci spiace non poter garantire il consueto servizio. Ovvio che sapremo ringraziare chi ci aiuterà in questa campagna a tappeto per ritrovare la nostra attrezzatura. Noi continueremo a lavorare, come sempre fatto, con serietà e professionalità, sperando che continuerete a seguirci sul canale 79 per Marche ed Abruzzo”.