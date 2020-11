Furto choc a Monteprandone, i ladri picchiano padre e figlio che li avevano sorpresi a rubare

MONTEPRANDONE – E’ scioccante quello che è accaduto ieri in una abitazione di Monteprandone. Padre e figlio sono stati mandati all’ospedale da tre persone che avevano sorpreso in casa a rubare. Ed ora è caccia all’uomo da parte dei carabinieri che sono sulle tracce di tre uomini, probabilmente dell’Est Europa, che hanno colpito in diverse abitazioni della vallata e che, nel corso dell’ultimo colpo, hanno preso a pugni due degli esponenti della famiglia che, rientrata a casa anzitempo, si è trovata faccia a faccia con loro.

Padre, madre e due figli si sono trovati di fronte ai ladri e questi ultimi, prima di darsi alla fuga, probabilmente allo scopo di scoraggiare un eventuale inseguimento, hanno colpito con dei pugni al volto il padre e uno dei due figli, quindi sono scomparsi a bordo di una macchina scura. La stessa che è stata avvistata, sempre lungo la vallata del Tronto, nelle ore precedenti nei pressi di case visitate da ladri. Sul posto sono andati i carabinieri, sia quelli della stazione di Monteprandone, che quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di San Benedetto. Sono sulle tracce dei ladri mentre padre e figlio sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso di San Benedetto.