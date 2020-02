Furto al bar Montebello di San Benedetto. Ladri traditi dall’abbigliamento. Avevano colpito alle 4 del mattino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gli agenti del commissariato di San Benedetto hanno identificato gli autori del furto commesso, lo scorso nove ottobre, al bar Montebello, nel centro di San Benedetto. Quella notte due persone erano riuscite a mettere a segno un colpo ai danni del locale. Tutto era accaduto intorno alle 4 del mattino quando due persone erano riuscite ad entrare forzando la porta finestra del bar e rubando denaro contante dal registratore di cassa e bottiglie di alcolici. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato si è subito messo al lavoro per identificare i due responsabili, acquisendo in primo luogo i filmati estrapolati dal sistema video installato nei pressi del bar.

Il lavoro certosino di elaborazione e miglioramento della risoluzione visiva effettuato con la collaborazione di personale specializzato del locale posto di Polizia Scientifica, consentiva di risalire agli autori materiali del furto identificati in un ventottenne già noto alle forze dell’ordine e già destinatario dalla misura di prevenzione del foglio di via dal comune di San Benedetto e di un ventinovenne incensurato, entrambi di nazionalità italiana.

Il titolare/denunciante, effettuata una formale individuazione fotografica, riconosceva nel primo soggetto identificato, colui che alcune ore prima del furto, durante l’orario di apertura del bar, lo aveva minacciato pesantemente per averlo allontanato a causa della condotta di disturbo posta in essere verso altri clienti.

Le indagini esperite venivano compendiate in un’articolata informativa di reato a carico dei due giovani trasmessa alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno che, a novembre delegava i Poliziotti ad eseguire una perquisizione nel domicilio provvisorio del ventottenne alla ricerca di elementi o cose pertinenti al reato. Dopo laboriose ricerche, l’indagato veniva individuato in un’abitazione di Grottammare ospite di un altro pregiudicato del posto. La perquisizione eseguita nella stanza del ventottenne consentiva di rinvenire un paio di scarpe di pregio perfettamente corrispondenti per forma, colore e modello alle calzature indossate da uno dei due autori durante la fase esecutiva del reato e di un grosso anello identico a quello visibile dai filmati in precedenza esaminati.

Le risultanze delle operazioni di perquisizione conducevano la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno a richiedere l’emissione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare al G.I.P. il quale, accogliendo in toto l’ipotesi accusatoria, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti del ventottenne e gli arresti domiciliari a carico del ragazzo di ventinove anni.

Nella mattinata del 15 febbraio gli agenti del commissariato incaricato delle indagini, individuava i due indiziati all’interno di un B&B di San Benedetto. Pertanto unitamente a personale della Squadra Volante accedeva all’interno della stanza situata al primo piano della struttura ricettiva ove bloccava ed arrestava i malfattori. All’esito delle formalità di rito il ventottenne veniva associato alla casa Circondariale di Ascoli Piceno e il ventinovenne ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione entrambi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.