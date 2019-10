Furti e truffe ad anziani. Arrestate due donne di Martinsicuro

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, supportati dai colleghi delle Compagnie di Alba Adriatica e Pescara, nella mattinata odierna, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. delTribunale di Rieti, nei confronti di 3 donne, dimoranti nelle province di Pescara a Teramo, ritenute responsabili di aver compiuto in concorso diversi furti in abitazione in aree rurali in danno di ultra ottantenni.

L’attività diretta dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, che ha formalizzato la richiesta di misura cautelare poi puntualmente emessa dal G.I.P., ha preso avvio a seguito della commissione di un furto in abitazione commesso ai danni di una 85enne di Antrodoco: Le giovani donne, esprimendo una grossa abilità, spacciandosi per amiche del figlio e della nuora, carpivano la fiducia della anziana signora facendosi accogliere in casa, ove, una volta distratta, ripulivano la camera da letto portando via oro, gioielli e denaro.

La modalità esecutiva del citato furto, posto all’esame dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cittaducale, che hanno svolto le attività investigative, ha presentato importanti analogie con altri furti commessi ai danni di anziani nel reatino e con altri colpi messi a segno nelle aree rurali delle limitrofe regioni che, da subito, hanno fatto desumere l’esistenza, a riguardo, di una “ben organizzata” banda costituita da uno scaltro terzetto di donne dal gradevole aspetto e dalla buona dialettica, le quali, solo nel 2018, hanno colpito tutto il centro Italia, commettendo sempre furti in danno di ultra ottantenni.

Le scuse per entrare in casa delle indifese vittime erano svariate: la ricerca di una casa in vendita o in affitto presenti nel tranquillo vicinato, la consegna di posta urgente per un figlio o un nipote, fornire spiegazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti da parte del comune. In almeno un occasione addirittura un’indagata riusciva a convincere la propria vittima di essere una vecchia badante che aveva servito in quella casa, passata di lì casualmente per fare un saluto e per sincerarsi delle condizioni di salute della anziana ex cliente.

Il provento dei furti attribuiti all’abile banda è cospicuo e in alcuni casi ha superato i 12.000 euro ottenuti in un unico colpo. La spregiudicatezza delle tre donne finite in manette, le portava a sottrarre tutto ciò che veniva trovato in casa violando l’intimità, i ricordi e i piu cari affetti delle fragili vittime alle quali veniva portata via la magra pensione, il bancomat, e importanti oggetti di famiglia quali catenine, braccialetti e l’insostituibile fede nuziale.

Solo dopo ore le nonne si accorgevano di essere state derubate, e molto spesso, superato il disagio e l’incredulità per essere state così abilmente raggirate, riuscivano a avvertire figli e parenti e a denunciare l’accaduto solo dopo che le astute ladre avevano effettuato prelievi con i loro bancomat nei pressi di vicini sportelli bancari.

Lazio, Marche e Abruzzo le regioni più colpite, territorio nel quale gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri, grazie ad una intelligente e lunga attività tecnica ed una capillare raccolta di testimonianze riuscivano a ricostruire gli spostamenti della banda ed ad attribuirgli ben 10 furti per circa 50.000 euro di bottino.

A seguito dell’attività odierna, in esecuzione della misura cautelare, che ha visto impegnati circa una quindicina di militari dei reparti sopra citati, venivano tratte in arresto una 20enne di Pescara, domiciliata in Pescara, una ventottenne di Martinsicuro che sono state trasportate nel il carcere femminile di Teramo. Con loro è stata arrestata anche una donna di quarant’anni di Martinsicuro sottoposta a regime degli arresti domiciliari. Le donne, tutte pregiudicate per reati di analoga natura, dovranno ora rispondere di svariati episodi di furto aggravato commesso in concorso.

La donna arrestata a Pescata, cosi come emerso in modo collaterale dalle indagini effettuate, dovrà rispondere inoltre di centinaia di casi di spaccio di cocaina, ceduta dalla stessa nel territorio di Alba Adriatica nei mesi scorsi a giovani consumatori locali. La donna, anche grazie all’investimento della propria parte dei proventi dei furti, era riuscita a moltiplicare i propri guadagni mettendo in piedi una robusta rete di spaccio che le permetteva di cedere centinaia di grammi di cocaina per cifre che si aggirano intorno a i 3000 euro per singolo cliente.