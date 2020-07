Furti e aggressioni, i carabinieri arrestano due uomini

CASTEL DI LAMA – I Carabinieri di Castel di Lama al comando del luogotenente Gianni Belardinelli, a conclusione di mirati controlli, hanno rintracciato e tratto in arresto un 45enne e un 51enne del posto, già conosciuti alle forze dell’ordine, poiché colpiti rispettivamente da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Ancona per furti in questa provincia commessi tra il 2012 e il 2014 per cui deve scontare quasi nove mesi di reclusione e l’altro per un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona per il reato di lesioni personali, commesso nel 2011 in Ascoli Piceno a seguito di una violenta lite, per cui deve scontare la pena di due mesi di reclusione.