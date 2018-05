Furti d’auto, la scia non si ferma. Ecco che fine fanno i veicoli rubati in Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo sanno bene quei malcapitati automobilisti che hanno lasciato il Telepass dentro l’auto. Perché i ladri che hanno portato via le loro vetture non si sono fatti alcun problema nell’utilizzare anche i dispositivi per il transito ai caselli autostradali.

Così, oltre al danno del furto, anche la beffa dell’addebito dell’uscita ad uno svincolo che è quasi sempre lo stesso: Cerignola Est, chilometro 589 del lungo asse stradale che collega Bologna a Taranto.

Le auto vengono portate lì. I ladri, se tutto va liscio e nessuna pattuglia si accorge del passaggio dell’auto rubata, le depositano in una delle numerose officine che si prestano a questo genera di malaffare, dove i veicoli rubati vengono smembrati e trasformati in un’accozzaglia di pezzi di ricambio.

Così accade che, nel giro di 6 o 7 ore dal furto, le macchine rubate in Riviera, si trovino fatte a pezzi a centinaia di chilometri di distanza.

Un mercato fiorente, quello dei pezzi di ricambio, talmente tanto che i ladri devono addirittura fare attenzione ai modelli e alle marche da rubare. In questo periodo ad esempio sembra che sia una notevole richiesta di pezzi di ricambio per le Ford, considerato il fatto che, sia lungo il territorio della Riviera delle Palme che in altre aree dell’Adriatico dove si sono verificati i colpi, nelle ultime settimane la marca maggiormente depredata sia quella.

In alcuni casi la macchina riesce ad essere intercettata dalle forze dell’ordine prima che arrivi a desinazione. Dei veicoli spariti tra San Benedetto e Grottammare ce ne sono almeno tre o quattro che sono stati recuperati dalle forze dell’ordine riuscite a bloccare i ladri che, nella maggior parte dei casi, hanno lasciato l’auto e sono fuggiti.

Ma nella maggior parte dei casi le auto si trasformano in pezzi di ricambio che poi iniziano a circolare sul mercato nero i cui prezzi variano in base all’usura degli stessi.