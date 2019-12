Furti a San Benedetto e Monteprandone, bloccato all’aeroporto albanese di 27 anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Era uno degli indagati nell’operazione “Case Sicure” ed è stato bloccato dalla squadra mobile ascolana all’aeroporto di Malpensa. Era appena sbarcato da un volo areo proveniente dall’Albania. Si tratta di un albanese di 27 anni ricercato perché destinatario, insieme ad altri 11 connazionali, della misura cautelare in carcere emessa dal GIP di Ascoli Piceno nel 2014.

Il ventisettenne è ritenuto responsabile di una serie di furti, ed in alcuni casi rapine, in abitazione perpetrati sin dal 2013 lungo la costa tra Marche ed Abruzzo, in particolar modo nelle zona di San Benedetto e Monteprandone. L’uomo è ora ristretto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio