Fuga di gas in un appartamento. Paura a Centobuchi

MONTEPRANDONE – Paura in un appartamento di via Carducci a Centobuchi dove, nella tarda mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una fuga di gas.

Inizialmente era sembrato che la perdita interessasse la parte esterna della struttura ma quando i pompieri sono arrivati si sono resi conto del fatto che la fuga di gas era dentro. In buona sostanza si è rischiato grosso anche perché nell’appartamento erano presenti dispositivi elettrici.

I vigili del fuoco si sono quindi messi al lavoro per mettere in sicurezza la situazione e predisporre tutte le verifiche finalizzate a capire le cause della perdita.