Frana invade la Valtesino. Chiusa la provinciale. Sul posto pompieri, carabinieri e protezione civile. Due macchine bloccate

GROTTAMMARE – Vigili del fuoco, carabinieri e gruppo comunale di Protezione civile sono al lavoro, a Grottammare, lungo la strada provinciale Valtesino per una frana che, a quanto si apprende, ha intrappolato due auto. Il tratto interessato dall’interdizione è di circa 800 metri e si trova al confine con il territorio di Ripatransone, al chilometro tre della Provinciale. La chiusura si trova all’altezza del distributore di benzina Ip.

L’evento, legato all’improvvisa ondata di maltempo che si è verificata nel pomeriggio, ha provocato lo smottamento di alcuni terreni recentemente arati. Il fango ha invaso l’intera carreggiata e due auto sono rimaste intrappolate. La strada, come detto, è stata chiusa ma i blocchi sono stati allestiti in modo da consentire alle auto di scegliere percorsi alternativi. Sul posto si è recato anche il sindaco Enrico Piergallini. Dovrà intervenire anche un emzzo della Provincia di Ascoli per rimuovere gli ostacoli e consentire la riapertura della strada.