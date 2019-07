Frana a Ripatransone, riapre la strada Cuprense

RIPATRANSONE – E’ stata riaperta la strada Cuprense nel tratto che da Ripatransone porta a Cossignano. Il percorso era stato interessato da una frana, in prossimità delle grotte di Santità.

Un episodio probabilmente riconducibile ad infiltrazioni delle acque meteoriche che hanno colpito il Piceno nelle giornate del 9 e 10 luglio scorsi.

“Ringrazio lo staff dell’ufficio Patrimonio e manutenzione per la celerità degli interventi e la programmazione degli stessi, la ditta esecutrice delle opere F.lli De Angelis, il geologo Primo Falcioni per la preziosa e puntuale consulenza, la Protezione Civile Regionale, la Lega Rocciatori di Frontino e la ditta LG Edilizia per il trasporto del materiale e dei massi per la messa in sicurezza del fronte in frana”, dichiara il sindaco Lucciarini. “Un coordinamento perfetto di tutte le energie messe in campo che ha portato nel giro di due giorni a riaprire una arteria di collegamento fondamentale per Ripatransone”.