FOTO – Ripatransone, vola con l’auto fuoristrada. La macchina “plana” su un fianco

RIPATRANSONE – Rocambolesco incidente in contrada Tosciano a Ripatransone dove, nel tardo pomeriggio di oggi, un’Audi A3 è letteralmente volata fuoristrada adagiandosi su un fianco. L’auto, con targa albanese, è rimasta poggiata con la fiancata del lato guidatore che poggiava contro la terra.

Sul posto sono andati i carabinieri della stazione di Offida mentre il conducente non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale con l’ambulanza dal momento che le conseguenze riportate nell’incidente sarebbero, fortunatamente, minime. Si è sollevato uscendo dal lato passeggero e riuscendo così ad allontanarsi dal veicolo che era ormai impossibile riposizionare sulle quattro ruote. E’ stato poi necessario l’intervento del carroattrezzi per tirare fuori il veicolo da quella situazione.

Si tratta dell’ennesimo incidente arrivato al termine di una giornata già funestata da diversi scontri. Il primo in mattinata lungo la superstrada, all’altezza di Montepradone, con un centauro di ventidue anni trasportato al Torrette di Ancona con l’elicottero. Elicottero poi intervenuto nuovamente, in autostrada, per soccorrere una donna rimasta coinvolta in un incidente avvenuto tra i territori di Grottammare e Cuora Marittima.