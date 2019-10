Premiati i poliziotti eroi che salvarono una famiglia a San Benedetto alla festa dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quest’estate, di fronte allo chalet La Promenade, salvarono dalle acqua un papà e due bambini, di quattro e sei anni, che rischiavano seriamente di annegare. Oggi è arrivato il meritato riconoscimento per i due poliziotti eroi durante la tradizionale festa dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, celebrata al ristorante Puerto Baloo di San Benedetto. E’ stato il Questore in persona, il dottor Luigi De Angelis, a premiare l’ispettore superiore del commissariato sambenedettese, Fiorina Marra ed il capo coordinatore della polizia ferroviaria Emidio Quondamatteo per l’eroico gesto compiuto in Riviera.



I due, moglie e marito, sono stati infatti chiamati al tavolo delle autorità dal presidente provinciale dell’Anps Dario Romoli ed hanno ricevuto il riconoscimento dalle mani del Questore tra gli applausi delle circa duecento persone presenti alla cerimonia. Insieme al dottor De Angelis era presente il Prefetto di Ascoli Rita Stentella, il prefetto Alessandro Valeri, per anni in servizio alla Questura di Ascoli ed ora commissario straordinario al Comune di Angri su incarico diretto del Ministero. Presente anche una delegazione dell’Anps di Padova capitanata dal presidente e delegato nazionale dell’associazione Pierpaolo Menini e il consigliere nazionale, delegato per la regione Marche Alfredo Angelo. Tra gli altri premiati i soci Sandro Mari, Domenico Ferrara e Cosimo Lieti (premio ritirato da Vinicio Cipolloni), per il corso di Protezione Civile, e i soci ultraottantenni Piero Plebani e Gianfranco Zocca.