FOTO Martinsicuro, fiamme in uno stabilimento di materiale edilizio. A fuoco anche un camion, danni ad un capannone

MARTINSICURO – Oggi, intorno alle 13, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto, con un’autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio e l’ausilio di un’autobotte del Comando di Teramo, è intervenuta presso un’attività commerciale per la vendita di materiale edilizio sita in via Civita a Villa Rosa di Martinsicuro, a seguito dell’incendio di materiale combustibile. L’incendio ha interessato alcuni cassonetti di rifiuti e un camion Fiat Iveco con gru, sistemati sotto una tettoia.



Attraverso un’apertura finestrata le fiamme sono penetrate anche all’interno del capannone, interessando un limitato quantitativo materiale edile in confezioni di cartone. I vigili del fuoco intervenuti hanno utilizzato i naspi in dotazione all’autopompa per controllare le fiamme ed impedire che potessero estendersi a tutto il capannone. Per completare lo spegnimento dell’incendio, si è proceduto allo smassamento del materiale parzialmente bruciato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Alba Adriatica per gli adempimenti di competenza.