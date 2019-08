Grottammare, biscia di un metro nel giardino di casa. Intervengono i pompieri

GROTTAMMARE – I vigili del fuoco della caserma di San Benedetto sono intervenuti in un giardino che si trova nell’area dell’Oasi di Grottammare rispondendo alla chiamata di alcuni residenti che si sono trovati, nel giardino di casa, una biscia di un metro. I pompieri hanno raggiunto l’area, catturato l’animale e, come prassi prevede, lo hanno rimesso in libertà in un’area verde lontana dall’abitato.

Sono numerosi, negli ultimi giorni, gli interventi legati alla presenza di animali striscianti. Qualche giorno fa, a non troppa distanza dal lungomare di San Benedetto, era stata trovata una vipera.