Forza un posto di blocco con lo scooter. Gli agenti lo fermano dopo un inseguimento

ASCOLI PICENO – Non si è fermato all’alt della polizia mentre era in sella al suo scooter ed anzi, alla vista della paletta degli agenti, ha accelerato tentando di darsi a precipitosa fuga. E’ accaduto in mattinata in via Napoli, una delle strade maggiormente trafficate della città. La sua fuga però è durata poche centinaia di metri dal momento che ha perso il controllo del ciclomotore ed è finito in terra. E’ stato portato in ospedale dove è piantonato dagli stessi agenti che lo hanno inseguito.