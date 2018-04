Finisce fuoristrada con l’auto, la polizia arriva con l’etilometro. Era ubriaco

ASCOLI PICENO – E’ finito fuori strada con l’auto dopo averne perso il controllo. E’ accaduto nella notte, intorno all’una, lungo la Salaria nel territorio comunale di Ascoli Piceno.

Protagonista un uomo del posto che non ha riportato, per fortuna, gravi conseguenze dall’incidente. Quando la polizia stradale è arrivata però ha capito che qualcosa non andava.

Così l’automobilista è stato sottoposto al test dell’etilometro ed è risultato positivo. La patente, come legge prevede, gli è stata ritirata seduta stante.