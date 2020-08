Finisce fuori strada con l’auto, soccorso dall’ambulanza lungo la Valtesino

MONTALTO MARCHE – Intervento del 118 e dei carabinieri, poco prima delle 5 di questa mattina, per soccorrere un automobilista finito fuori strada. L’incidente non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli ma solo l’auto condotta dall’uomo che, per motivi al vaglio dei militari, è finita fuori controllo schiantandosi oltre la carreggiata. E’ accaduto sulla Valtesino, in territorio di Montalto, in località Patrignone. L’uomo, che non sarebbe in gravi condizioni, è stato trasportato dall’ambulanza all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto.