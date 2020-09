Finisce fuori strada con l’auto nella notte e resta bloccato per ore. Lo soccorre l’eliambulanza

MACERATA – I Tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Macerata sono intervenuti per supportare gli operatori del 118, insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco, nel recupero del conducente dell’auto che questa notte è uscita di strada ribaltandosi. I soccorsi sono stati allertati da alcuni ciclisti che hanno notato l’auto danneggiata, dato che lo stesso conducente, un uomo classe di 30 anni nato a San Severino Marche, non è riuscito a mandare un SOS a causa delle sue gravi condizioni. È stato prontamente estratto dalle lamiere, intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona dall’elisoccorso Icaro che, con il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico a bordo, era nel frattempo giunto sul luogo dell’incidente.