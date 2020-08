Fiamme tra le auto in sosta. Sette macchine danneggiate

SILVI MARINA – Stamattina, poco prima delle 5:00, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzo con un’autopompa, un’autobotte e un fuoristrada con modulo antincendio e la collaborazione del vigili del fuoco volontari del distaccamento di Montesilvano, intervenuti con un’altra APS ed un altro fuoristrada, si è recata a Silvi Marina, in via Spezzaferro, per un incendio di alcune autovetture parcheggiate lungo la strada.

I Vigili del Fuoco hanno avuto notevoli difficoltà a raggiungere il luogo dell’incendio, a causa delle auto ed altri mezzi parcheggiate lungo le strade percorse che riducevano la larghezza della carreggiata, complicando il transito dei mezzi antincendio. Una volta giunti sul posto, hanno dovuto affrontare le fiamme che avevano avvolto due Fiat Multipla alimentate a metano ed avevano raggiunto anche una Lancia Ipslon, bruciata in parte. A causa dell’irraggiamento termico è rimasta danneggiata anche una Citroen C5 parcheggiata a ridosso di una delle due Fiat Multipla. A causa dell’azione del calore sono rimaste leggermente danneggiate anche tre Volkswagen, una Golf, una Tiguan e una Polo, tutte in sosta sull’altro lato della carreggiata. All’arrivo dei vigili del fuoco le auto in fiamme erano posizionate una attaccata all’altra, presumibilmente, perchè una delle due Multiple in sosta, come sembrerebbe emergere da una prima ricostruzione, potrebbe essersi messa in movimento a causa di un guasto elettrico ed urtato l’auto più vicina, provocando una sorta di leggero tamponamento a catena. Le operazioni di spegnimento dell’incendio si sono concluse dopo circa due ore, con la riapertura della strada al traffico veicolare. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le auto in fiamme con i naspi in dotazione alle autopompe e l’impiego di schiuma. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Notaresco per gli adempimenti di competenza.