Festa in casa a Porto d’Ascoli, blitz dei carabinieri in via Paganini. Sei persone sanzionate

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Avevano organizzato una festa in casa ma non hanno fatto i conti con i vicini che, sentiti i rumori che evidentemente fornivano in maniera inequivocabilmente informazioni su una festa in atto e hanno chiamato il 112. E proprio di fronte ad una festa privata in casa si sono trovati i carabinieri che hanno trovato nell’abitazione sei persone, tutte di nazionalità straniera: romeni, brasiliani e spagnoli, tutti sui trent’anni. Sono stati tutti sanzionati.