Festa dell’Albero, piantumato un carrubo all’istituto agrario di Ascoli

ASCOLI PICENO – Giornata Nazionale degli Alberi: per la Festa dell’Albero 2018 l’Altritalia Ambiente ha piantumato un albero nel giardino dell’Istituto Agrario Celso Ulpiani.

La sezione Marche del Comitato interregionale GAIA – L’Altritalia Ambiente ha celebrato oggi la giornata nazionale dell’albero, piantumando un Carrubo nel giardino della scuola, gentilmente donato da Giuseppe Traini Ecoservice alla presenza del responsabile di zona Laura Allevi e della preside Maria Luisa Bachetti. L’iniziativa ha avuto lo scopo di sensibilizzare i giovani alunni, cittadini di domani, verso il rispetto della natura e per contribuire a informarli sull’utilità del patrimonio arboreo, vero polmone dell’umanità e vero garante tutore della qualità dell’aria che respiriamo.

Quest’anno, L’Altritalia Ambiente, presieduta da Filippo Poleggi, oltre a essere presente e a porre in essere tale iniziativa in numerose province italiane, era presente anche in Africa, e precisamente in Tanzania a Zanzibar, dove una delegazione dell’ associazione ha provveduto a piantumare un albero nel cortile del Kiwengwa School. Il gesto altamente simbolico vuol sensibilizzare l’opinione pubblica locale ma anche italiana, sull’importanza di salvaguardare il patrimonio arboreo a livello globale, soprattutto in un continente tanto martoriato dall’azione umana come l’Africa.