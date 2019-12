Fermata la banda dei furti d’auto. Aveva colpito anche a Grottammare

Rubavano auto tra Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna. In particolare colpivano vicino ai caselli autostradali per garantirsi una rapida via di fuga, come nel caso dei ripetuti furti a Grottammare, ora la banda dei pugliesi è stata fermata.

E’ in corso dalle prime ore di oggi un’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Macerata, che in collaborazione con l’arma di Cerignola (Foggia), stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Macerata, hanno individuato quattro responsabili di almeno 36 colpi messi a segno tra Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, in località vicine all’A14.

Perquisizioni sono in corso a Cerignola e a San Ferdinando di Puglia. I dettagli dell’operazione verranno illustrati in una conferenza stampa, alla presenza d procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio, nella sede del comando provinciale carabinieri alle 12.