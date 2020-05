Fase 2, Protezione Civile alla stazione di San Benedetto. Controlli ai bar: “Ora informiamo ma chi non rispetta le regole sarà punito”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il gruppo comunale di Protezione Civile si sta occupando, in questi primi giorni della Fase 2, di effettuare attività informativa alla stazione ferroviaria di San Benedetto per le persone in arrivo, con il treno, da fuori provincia o da fuori regione. In collaborazione con la polizia ferroviaria vengono anche controllate le motivazioni dei trasferimenti.

Sempre i volontari del gruppo comunale oggi si sono occupati di consegnare alcuni tablet agli studenti nell’ambito del progetto di didattica a distanza della pubblica istruzione. Nel frattempo sono proseguiti i controlli nei pubblici esercizi per la verifica del rispetto delle regole sulla somministrazione di alimenti e bevande da asporto. “Stiamo facendo informazione – spiega il sindaco Pasqualino Piunti – e nei casi in cui ci siano correzioni da fare gli agenti stanno indicando il giusto percorso. Se certi comportamenti saranno recidivi anche nei prossimi giorni, allora sarà necessario intervenire con provvedimenti”.