Fase 2, lo sfogo di Franchellucci: “Oggi è stato un disastro”. Pronto a chiudere spiaggia e lungomare

PORTO SANT’ELPIDIO – “Com’è andata oggi? Un disastro!”. Così il sindaco elpidiense Nazareno Franchellucci riassume il primo giorno di “fase 2”, dopo aver notato un comportamento non proprio consono da parte dei suoi concittadini. Non vedevamo l’ora di fare attività sportiva? Di andare a trovare i nostri parenti? Di vedere i nostri amici? Questo non è affatto il modo – tuona Franchellucci che mostra la situazione con una foto scattata sul lungomare questa mattina. “Gruppi di gente senza mascherine in decine di zone della città e a meno di un metro di distanza, adolescenti in assembramento nei parchi e in periferia, nastri rossi strappati dai giochi per bambini. La libertà non può e non deve mettere in pericolo l’incolumità pubblica. L’ultimo Dpcm dà possibilità ai sindaci di chiudere l’accesso in determinati luoghi qualora non sia possibile garantire il non assembramento”. Così il sindaco Franchellucci si dice pronto a valutare questa ipotesi nelle prossime ore assieme alla Polizia Locale, partendo proprio dal lungomare e dalle spiagge.