Fa esplodere un tonante sull’auto dell’ex suocera, sambenedettese condannato per stalking

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tre anni e quattro mesi di reclusione. E’ la condonna inflitta dal giudice ad un sambenedettese che era finito sotto processo con l’accuso di aver perseguitato la sua ex ragazza arrivando a far esplodere un potente petardo sull’auto della madre di lei.

L’uomo, costretto sulla sedia a rotelle per una disabiiltà motoria, era stato portato in Tribunale dalla sua ex per vicende di stlaking che, negli anni scorsi, lo avevano visto anche finire ai domiciliari.

Ieri è arrivata la condanna, pronunciata dal giudice Marco Bartoli, per stalking e danneggiamento.