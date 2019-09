Fa da scudo al figlioletto in bici e viene investita. Donna soccorsa dall’eliambulanza

ASCOLI PICENO – Ha fatto da scudo al figlioletto che era in bicicletta ed è stata investita. E’ accaduto ad una donna magrebina che attorno alle 17.30 stava attraversando la strada dinanzi alla chiesa di San Marcello, ad Ascoli. Un suv bianco in transito non ha visto il piccolo e la madre che stavano camminando. L’impatto è stato molto violento.

La donna, col suo corpo, ha protetto il piccolo che era in sella ad una bici. Gravi sono apparse le condizioni della mamma che è stata soccorsa da due ambulanza arrivate sul posto. Visti i gravi traumi riportati, ne è stato disposto il trasferimento il elisoccorso al Torrette di Ancona.

Sul posto anche gli agenti della municipale per i rilievi del caso.