Escursione drammatica sul Gran Sasso, un disperso sul Corno Piccolo

PRATI DI TIVO – Sono in corso dal pomeriggio sul Corno Piccolo le ricerche di un uomo di circa 65 anni che stamani era partito da Prati di Tivo (Teramo) con la moglie per un’escursione. I coniugi ad un certo punto si sono divisi, poco prima delle 13, perché la moglie si era stancata e così ha lasciato il sentiero, mentre il marito ha proseguito l’escursione. Alle 15 la moglie, preoccupata perché non aveva più notizie del marito né lo vedeva tornare, ha allertato i soccorsi. Subito è decollato da Preturo (L’Aquila) l’elicottero del 118 con i sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, che sta sorvolando la zona boschiva.

Contemporaneamente sono partite delle squadre di terra del Soccorso Alpino alla ricerca dell’uomo disperso, che si teme si sia sentito male o abbia avuto un incidente. Alle ricerche stanno partecipando anche squadre dell’Unità Cinofila dei Carabinieri e dell’UGL dei Vigili del Fuoco.