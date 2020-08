Esce per buttare i rifiuti e viene minacciata con un coltello. Donna incinta rapinata in strada

FERMO – Donna incinta di otto mesi minacciata con un coltello in strada. E’ accaduto a Lido Tre Archi, in via Pietro Nenni. La donna, intorno alle 22 di ieri sera, era uscita di casa per buttare l’immondizia e si è ritrovata davanto un uomo, si tratterebbe di un tossicodipendente, che le ha mostrato l’arma intimandole di consegnargli tutti i soldi. La donna gli ha dato tutto quello che aveva in tasca e l’uomo se ne è andato. Della vicenda si stanno ora occupando i carabinieri.